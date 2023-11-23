Диетолог Писарева заявила, что худеющим можно есть мучное и сладкое

МОСКВА, 23 ноября, ФедералПресс. Диетолог, нутрициолог Ирина Писарева объяснила, чего нужно придерживаться, чтобы замечать прогресс в похудении, какие исключения в рационе допустимы и можно ли есть мучные продукты и сладости в процессе снижения веса.
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