Ученые выявили изменения формы Земли из-за таяния ледников

Ученые Университета Аристотеля в Салониках обнаружили, что с 1997 по 2015 года форма Земли меняется из-за таяния ледников.
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