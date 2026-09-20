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Царьград

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Ученые выявили изменения формы Земли из-за таяния ледников

Ученые выявили изменения формы Земли из-за таяния ледников

Ученые Университета Аристотеля в Салониках обнаружили, что с 1997 по 2015 года форма Земли меняется из-за таяния ледников.

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