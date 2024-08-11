В настоящее время Россия зависит от импорта марганцевых руд. Для российской промышленности марганец является остродефицитным сырьем, имеющим стратегическое значение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Насмешка над Вашингтоном: теневой СПГ-флот России меняет стратегию, начиная действовать на полную мощность
- Запасы марганцевой руды в Запорожской области могут избавить Россию от импорта сырья
- Россия нанесла серию ударов по объектам противника в Краматорске, Константиновке, Харькове и ряде других городов
Свежие комментарии