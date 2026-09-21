Жители Волгоградской области сообщают о большом количестве БПЛА в небе над регионом. Напоминаем, что в области действует запрет на фото-/видеосъемку последствий, а также последующую публикацию в интернете любых материалов, связанных с последствиями атак беспилотников, работы систем ПВО или мест падения обломков.