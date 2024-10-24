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Саммит БРИКС-2024 показал, что незападность части мира - основа наличия многополярности

Саммит БРИКС-2024 показал, что незападность части мира - основа наличия многополярности

И вот почему: 1. Практически все страны мира, в том числе и страны БРИКС, имея  экономическую зависимость от гегемонии доллара США, желают вступать в экономические отношения между собой, причём такие, чтобы в них не вмешивались США.

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