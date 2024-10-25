Народицкий о подозрениях со стороны Крамника: «Я чувствую злость с его стороны. Это похоже на охоту на ведьм»

Крамник подозревает американского гроссмейстера в читинге. Недавно он опубликовал видео, в котором привел отрывок со стрима Народицкого, где тот играет партию с любителем, и после того, как соперник зевает ему ферзя, приступает к анализу с использованием компьютера.