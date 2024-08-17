Выездное совещание на базе ПУ ´Бобруйскгаз´.

15 августа на базе Бобруйского производственного управления состоялось выездное производственное совещание с подведением итогов производственно-хозяйственной и производственно-эксплуатационной деятельности за 6 месяцев 2024 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии