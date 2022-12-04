Царьград

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"Замучаются "пыль глотать": Пророческие слова Путина про олигархов сбылись 20 лет спустя

"Замучаются "пыль глотать": Пророческие слова Путина про олигархов сбылись 20 лет спустя

Председатель Госдумы Вячеслав Володин посвятил покинувшим Родину "страдальцам" из числа олигархов пост, в котором напомнил о словах президента России Владимира Путина про "замучаются "пыль глотать, ставшими пророческими и сбывшимися через 20 лет.

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