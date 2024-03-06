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Памфилова назвала выборы президента важнейшим событием в истории России

Памфилова назвала выборы президента важнейшим событием в истории России

СИРИУС, 6 марта, ФедералПресс. Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала о становлении и развитии российской избирательной системы, стандартах организации и проведения голосования на образовательном марафоне «Знания.

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