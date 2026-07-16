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Муж телеведущей на ПМЭФ советовал ездить по «России-матушке», но оставил в ЕС ₽5 млн

На Петербургском международном экономическом форуме супруг телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Николай Сердюков, громко заявлял о важности путешествий по «России-матушке» и поддержке внутреннего туризма.

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