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За рулем

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Шмыхнуло: в Керчи автомобиль Волга загорелся во время движения (видео)

Шмыхнуло: в Керчи автомобиль Волга загорелся во время движения (видео)

В крымском городе Керчь майору полиции Дмитрию Мануилову и капитану Месуту Эсатову пришлось действовать очень быстро, когда на их глазах двигающийся по улице Шлагбаумской старенький ГАЗ-31029 Волга неожиданно выбросил из-под капота клубы дыма и языки пламени.

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