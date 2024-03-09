Шмыхнуло: в Керчи автомобиль Волга загорелся во время движения (видео)

В крымском городе Керчь майору полиции Дмитрию Мануилову и капитану Месуту Эсатову пришлось действовать очень быстро, когда на их глазах двигающийся по улице Шлагбаумской старенький ГАЗ-31029 Волга неожиданно выбросил из-под капота клубы дыма и языки пламени.