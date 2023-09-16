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Летний биатлон. Чемпионат Франции. Жанмонно и Эмильен Клод выиграли спринты, Брезаз-Буше и Жаклен – 2-е, Симон и Фийон-Майе – 4-е

Летний биатлон Чемпионат Франции Ла-Фекла Спринт Женщины 1. Лу Жанмонно – 20.40,3 (3) 2. Жюстин Брезаз-Буше – 5,1 (2) 3.

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