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Царьград

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Купить новую машину в России станет тяжелее

Купить новую машину в России станет тяжелее

Эксперты авторынка поделились прогнозом роста цена на автомобили.Купить новую машину в России становится все сложнее из-за сильного подорожания и дальше будет только хуже.

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