Как Таиланд и Мьянма справляются с последствиями мощного землетрясения. «Крупномасштабное бедствие»

Почти 700 человек погибли при землетрясении в МьянмеПоследствия землетрясения в Бангкоке, 28 марта 2025 годаAthit Perawongmetha/Reuters Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к сотням жертв и разрушениям.