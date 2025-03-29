Как Таиланд и Мьянма справляются с последствиями мощного землетрясения. «Крупномасштабное бедствие»

Почти 700 человек погибли при землетрясении в МьянмеПоследствия землетрясения в Бангкоке, 28 марта 2025 годаAthit Perawongmetha/Reuters Землетрясение магнитудой 7,7 в Мьянме привело к сотням жертв и разрушениям.
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