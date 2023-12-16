На днях произошло вполне себе прецедентное событие - поганая Лента. Вру, рассказывая о процессе над террористкой Д.
Чтоб вашу Ленту нахрен ликвидировали, чушпаны!
Комментарии
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Андрей
ленту давно пора порвать.
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12 час.
ВТ
Василий Топчий
все добрые русские люди, и даже обычные простецы практически всегда в разговорной речи называют Россию Россией, ибо это легко и естественно, и вообще, зачем использовать длинное словосочетание Российская Федерация, или краткую, но неудобопроизносимую аббревиатуру РФ, если можно просто сказать Россия? ЕЩЁ КОРОЧЕ - РУСЬ, СВЯТАЯ РУСЬ!
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12 час.
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