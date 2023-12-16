Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 774 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Пантюхин
    Министру ВД В. КОЛОКОЛЬЦЕВУ давно пора провести чистки в МВД, ЕСТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛИЦЕЙСКИЕ СЛУЖАЩИЕ СВОЕМУ НАРОДУ Р...Скандал с мигрант...
  • Михаил Пантюхин
    👍👍👍🤝🤝🤝Согласен на все 10000...%!!!Скандал с мигрант...
  • Strannik Mr
    Предупредить надо немчуру , что если Германия поставит хохлам хоть один грамм яда, то мы осуществим ковровое покрытие...Германия начала п...

Чтоб вашу Ленту нахрен ликвидировали, чушпаны!

На  днях        произошло  вполне  себе   прецедентное  событие  - поганая  Лента. Вру,  рассказывая  о  процессе   над  террористкой    Д.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
ленту давно пора порвать.
Ответить
12 час.
ВТ
Василий Топчий
все добрые русские люди, и даже обычные простецы практически всегда в разговорной речи называют Россию Россией, ибо это легко и естественно, и вообще, зачем использовать длинное словосочетание Российская Федерация, или краткую, но неудобопроизносимую аббревиатуру РФ, если можно просто сказать Россия? ЕЩЁ КОРОЧЕ - РУСЬ, СВЯТАЯ РУСЬ!
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх