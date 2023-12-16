Чтоб вашу Ленту нахрен ликвидировали, чушпаны!

ВТ

Василий Топчий

все добрые русские люди, и даже обычные простецы практически всегда в разговорной речи называют Россию Россией, ибо это легко и естественно, и вообще, зачем использовать длинное словосочетание Российская Федерация, или краткую, но неудобопроизносимую аббревиатуру РФ, если можно просто сказать Россия? ЕЩЁ КОРОЧЕ - РУСЬ, СВЯТАЯ РУСЬ!