В Сочи построят новый горнолыжный курорт, известны сроки начала работ

В Сочи построят новый горнолыжный курорт, известны сроки начала работРаботы по строительству гостиничного комплекса и основной зоны катания нового курорта «Турьев Хутор» в горах Сочи должны начаться во втором квартале 2026 года.
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