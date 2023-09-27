День Воздвижения креста Господня: история и традиции

История возникновения События, лежащие в основе этого праздника, произошли при императоре Константине Великом, который прекратил гонения на христиан и первым из римских правителей открыто поддержал христианство.
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