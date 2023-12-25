Предновогодняя неделя будет снежной

Заключительная неделя 2023 года будет не очень холодной, но зато с обильными осадками. По данным Уральского гидрометцентра, сегодня днем в Екатеринбурге будет от 0 до -2 °C, 26 и 27 декабря термометры покажут -3…-5°.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии