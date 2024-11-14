Насыщенная программа. Охота на горных козлов в Испании

Очередную поездку в самом начале года, то есть в новогодние праздники, решил совершить в Испанию, где можно сравнительно быстро, как следовало из отчётов многих одноклубников, добыть сразу целую группу горных трофеев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии