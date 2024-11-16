Илон Маск подал иск против OpenAI и Microsoft, обвинив их в монополизации рынка ИИ Ил...

Илон Маск подал иск против OpenAI и Microsoft, обвинив их в монополизации рынка ИИИлон Маск (Elon Musk) дополнил свой судебный иск против OpenAI, обвинив компанию в сговоре с Microsoft с целью монополизации рынка генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и «активных попытках устранить конкурентов», включая его компанию xAI.