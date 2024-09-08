✅ На 20:00 7 сентября явка на выборах в Крыму составила 33,83% «По состоянию на 20:00 7 сентября в Крыму проголосовало 498 779 избирателей, что составляет 33,83%.
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✅ На 20:00 7 сентября явка на выборах в Крыму составила 33,83% «По состоянию на 20:00 7 сентября в Крыму проголосовало 498 779 избирателей, что составляет 33,83%.