Картельный сговор в Хабаровском крае: попались поставщики медизделий

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Хабаровскому краю выявило картельный сговор между семью компаниями, поставлявшими медицинские изделия в бюджетные учреждения здравоохранения Дальневосточного федерального округа.
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