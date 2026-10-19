Артистка с яркой внешностью снялась более чем в 30 проектах, а в 2016-м неожиданно пропала из кино. Как оказалось, Людмила Курепова предпочла тихую жизнь в деревне шуму города, но через несколько лет заскучала по профессии.
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