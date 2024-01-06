Кубок Короля: Дерби, радость, слёзы

В очередном раунде, намеченном на 5 — 7 января много интересного. Канарское дерби «Тенерифе» — «Лас Пальмас» Вечный спор за лидерство в регионе усилен хорошим состоянием команд: Асьер Гаритано разобрался с имеющимся у него активом и включился в конкуренцию за повышение, соседи нашли своё место в 1-м дивизионе.