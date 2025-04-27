Танковая дивизия «Мюнхенберг» в боях на Одере

Редкая фотография танков Пантера и пехотинцев дивизии «Мюнхеберг», сделанная в марте 1945 года Это заключительная статья из цикла, посвящённого тому, как сражение на Одере весной 1945 года преподносится в современных немецких источниках для массового потребителя.
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