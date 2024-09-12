В приложении «Сапсан.Медиа» появилась навигация по вокзалам и заказ пледов

В приложении «Сапсан.Медиа» появились новые возможности, сообщается в Telegram-канале РЖД. Так, там теперь доступна навигация по вокзалам, онлайн-табло Московского и Ленинградского вокзалов, возможность покупки билета в бизнес-зал Московского и Ленинградского вокзалов и заказ пледа к месту во время поездки на «Сапсане».
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