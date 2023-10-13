Скорость движения автомобилей ограничит лежачий полицейский

На перекрестке двух улиц Свердлова и Красный октябрь устанавливают дополнительные меры безопасности. После внесения изменений в проект организации дорожного движения к искусственным неровностям добавят светофорный объект.
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