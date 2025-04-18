Командир Бурчик: бойцы ВСУ иногда случайно подрывают себя в своих же блиндажах

Украинские солдаты иногда подрываются на собственных минах и растяжках, установленных в блиндажах, подобные случаи часто регистрировались на юге ДНР в Днепроэнергии, сообщил ТАСС командир отделения штурмового отряда «Феникс» с позывным Бурчик.
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