Командир Бурчик: бойцы ВСУ иногда случайно подрывают себя в своих же блиндажах

Украинские солдаты иногда подрываются на собственных минах и растяжках, установленных в блиндажах, подобные случаи часто регистрировались на юге ДНР в Днепроэнергии, сообщил ТАСС командир отделения штурмового отряда «Феникс» с позывным Бурчик.