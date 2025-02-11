ВСУ атаковали Саратовскую область БПЛА: подробности

Под удар попали Энгельс и один из районов Саратова. В ночные часы вторника беспилотные летательные аппараты ВСУ нанесли удар по Саратову, сообщает Telegram-канал Mash, ссылаясь на информацию от местных жителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии