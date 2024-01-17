Honda поменяла логотип впервые за 24 года

На выставке CES 2024 в этом году Honda показала серию электромобилей с обновленным логотипом H. Позже Honda наконец объявила об изменении логотипа, отказавшись от металлического логотипа и выбрав более плоскую и простую версию символа.
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