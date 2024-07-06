15 человек, из-за которых супергерои вот-вот лишатся работы

Самое крутое, что есть в нашей жизни — это люди. Ну серьезно! Таксист, не взявший с вас денег, водитель автобуса, подождавший, пока вы добежите до остановки, или незнакомка, предупредившая, что вас хотят обчистить.
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