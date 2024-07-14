«Справедливость восторжествовала». Мостовой — о победе Испании на Евро-2024

Александр Мостовой высказался о победе Испании в финале Евро-2024. Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» Александр Мостовой поделился впечатлениями от финала Евро-2024, в котором сборная Испании победила Англию со счетом 2:1.
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