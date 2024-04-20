Глава ЯНАО Артюхов предупредил о рассылке подозрительных сообщений от его имени

Мошенники начали рассылать в мессенджере сообщения от имени губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Предупреждение о действиях аферистов глава Ямала опубликовал в соцсетях, указав номер, который используют в фейковом аккаунте.
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