Дурак дураком: Белый дом подчищает ляпы по Газе и спотыкается о спикера

Джейк Салливан. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выставил себя дураком, похваставшись в эссе, опубликованном для Foreign Affairs, что администрация Байдена «деэскалировала кризисы в Газе» и что ее «внешняя политика для изменившегося мира» ведет к «более свободному и стабильному миру».