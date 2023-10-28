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  • Надежда
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Дурак дураком: Белый дом подчищает ляпы по Газе и спотыкается о спикера

Дурак дураком: Белый дом подчищает ляпы по Газе и спотыкается о спикера

Джейк Салливан. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Советник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан выставил себя дураком, похваставшись в эссе, опубликованном для Foreign Affairs, что администрация Байдена «деэскалировала кризисы в Газе» и что ее «внешняя политика для изменившегося мира» ведет к «более свободному и стабильному миру».

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Михаил Е
Рамасвами? Индусы в моде?
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