Уфимца арестовали за трехкратное похищение бывшей жены и вымогательство

УФА, 25 августа, ФедералПресс. Калининский районный суд Уфы отправил под стражу 36-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении бывшей супруги и вымогательстве 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.
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