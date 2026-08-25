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ФедералПресс

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Уфимца арестовали за трехкратное похищение бывшей жены и вымогательство

Уфимца арестовали за трехкратное похищение бывшей жены и вымогательство

УФА, 25 августа, ФедералПресс. Калининский районный суд Уфы отправил под стражу 36-летнего местного жителя, обвиняемого в похищении бывшей супруги и вымогательстве 450 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

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