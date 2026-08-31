Новости Тамбова
MainНовостиЗнакомства для се...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Тамбова

148 подписчиков

Десять школ Тамбова и области откроют двери 1 сентября

Десять школ Тамбова и области откроют двери 1 сентября

Фото: нейросети Читайте также: Тамбовским автомобилистам предлагают до пяти тысяч литров бесплатного бензина В Тамбове сократили число рейсов дачного автобуса до «Дубков» Сдачу центра «Цветов радуги» ждут в октябре Девять учреждений начнут работу после капитального ремонта, а в микрорайоне Бокино учеников примет новая школа на 1100 мест.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым