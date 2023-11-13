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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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В районе 6-го Новоостанкинского проезда и Звёздного бульвара ограничили движение

На участках 6-го Новоостанкинского проезда и Звёздного бульвара до 14 февраля перекрыли одну полосу. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы «С 13 ноября 2023 года до 14 февраля 2024 года на участке: пересечение 6-го Новоостанкинского проезда и Звёздного бульвара от дома 5 до дома 7, будет недоступна для движения одна полоса», — уточняется в сообщении.

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