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Зрение в минус. Окулист Крупская заявила о вреде первой парты

Зрение в минус. Окулист Крупская заявила о вреде первой парты

Татьяна ГЕЙНРИХ,  Екатерина Крупская Виктор Крутов / АиФ С началом учебного года у школьников в разы возрастает нагрузка на зрение.

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