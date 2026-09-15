Зрение в минус. Окулист Крупская заявила о вреде первой парты

Татьяна ГЕЙНРИХ, Екатерина Крупская Виктор Крутов / АиФ С началом учебного года у школьников в разы возрастает нагрузка на зрение.
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