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Персональный тренер Стефа Карри: «Возможно, он лучший баскетболист в истории по набору навыков»

Брэндон Пэйн, персональный тренер Стефена Карри, считает своего подопечного одним из лучших игроков в истории баскетбола по набору навыков.

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