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Чемпионат Франции. «Ницца» против «Осера», «Монако» Головина сыграет в субботу с «Анжером», «ПСЖ» Сафонова – с «Марселем» в воскресенье

В пятницу «Ницца» примет «Осер». В субботу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Анжером»,  В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева встретится на выезде с «Лионом», «ПСЖ» Матвея Сафонова сразится дома с «Марселем».

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