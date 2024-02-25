В регионах России началось досрочное голосование на выборах президента

Сегодня на территории России стартовало досрочное голосование на выборах президента страны в труднодоступных и отдаленных местностях, а также судах, которые в основные дни будут находиться в плавании, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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