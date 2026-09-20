«Новый чип A20 Pro — это просто зверь». Энтузиаст запустил на iPhone 18 Pro ИИ-модель с 27 млрд параметров

Скорость генерации оказалась примерно вдвое выше, чем у iPhone 17 Pro iPhone 18 Pro продемонстрировал заметный прирост производительности при локальном запуске больших языковых моделей.
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