Расчет РСЗО «Торнадо-С» разнес колонну бронетехники ВСУ в приграничье Курской области

Расчет современной реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» разгромил колонну бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничье Курской области, сообщило 11 августа Минобороны РФ и показало фрагмент боевой работы.
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