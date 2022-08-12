Жительница Кировской области признана виновной в мошенничестве в отношении жителей региона

Ранее сообщалось о том, что отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ УМВД России по городу Кирову окончено расследование уголовного дела по серии дистанционных мошенничеств, совершенных в отношении жителей региона.