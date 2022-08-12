Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий лисицын
    Литр ребята это хорошо, полтора ещё лучше а два вообще отлично. Думаю возражений не будет!😆Юбилейный "ЛиТР" ...
  • валерий лисицын
    Всё правильно Шойгу делает . Мы должны иметь ВСЕГДА лучшее вооружение , быть впереди по оснащённости и боеготовности ...Министр обороны Р...
  • Николаевна
    Благодарю вас за полезную информациюСморщенные и невк...

Жительница Кировской области признана виновной в мошенничестве в отношении жителей региона

Ранее сообщалось о том, что отделом по расследованию преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, СУ УМВД России по городу Кирову окончено расследование уголовного дела по серии дистанционных мошенничеств, совершенных в отношении жителей региона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх