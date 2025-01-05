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Самые высокие зарплаты у мигрантов в России превысят 200 тыс. рублей

Самые высокие зарплаты у мигрантов в России превысят 200 тыс. рублей

Зарплату 380 тыс. рублей сможет получать председатель правления.Фото: Киселёв Сергей/Агентство «Москва»Самой высокой зарплатой высококвалифицированных мигрантов в России в 2025 году названа сумма 380 тыс.

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