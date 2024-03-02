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Инстасамка перестанет выступать до 2025 года

Инстасамка перестанет выступать до 2025 года

Исполнительница хочет кардинально сменить образ и репертуар.Блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, отменила свой тур по России из-за жалоб и внимания общественности к аморальным текстам и образу артистки.

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