Инстасамка перестанет выступать до 2025 года

Исполнительница хочет кардинально сменить образ и репертуар.Блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, отменила свой тур по России из-за жалоб и внимания общественности к аморальным текстам и образу артистки.
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