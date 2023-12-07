Министр иностранных дел Китая провел встречу с коллегой из Мьянмы

Пекин, 6 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И в среду в Пекине провел встречу с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Мьянмы Тан Све, который прибыл в Китай для участия в 8-й встрече министров иностранных дел по вопросам сотрудничества в бассейне Ланьцанцзян-Меконг.