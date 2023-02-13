Марочко: Киев увеличивает военную группировку на Купянском направлении

Украинская военная группировка увеличивается на Купянском направлении в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на многие собственные источники информации.
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