Стало известно новое место жительство уехавшей из России Аллы Пугачёвой

В новую страну певица собирается переехать после новогодних праздников.Покинувшая Россию певица Алла Пугачёва вынашивает планы перебраться вместе с членами семьи в Лондон после того, как пройдут новогодние праздники.
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