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Царьград

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Baza: В Бодруме осьминог атаковал 10-летнего москвича

Baza: В Бодруме осьминог атаковал 10-летнего москвича

В Бодруме российский мальчик из Москвы стал жертвой осьминога, когда пытался его поймать. Осьминог схватил ребенка щупальцами, и тот получил легкие травмы.

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